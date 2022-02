Salisburgo, Adeyemi via in estate? «Normale che miri ad altro» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’attaccante può lasciare il club nella prossima sessione estiva di calciomercato. Le parole del tecnico del Salisburgo su Adeyemi Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha parlato del futuro di Karim Adeyemi. PAROLE – «Potrebbe benissimo andare via in estate. Con Karim ho un legame stretto e quando annuncerà la sua decisione non ne sarò sorpreso. Non sono preoccupato, è del tutto Normale che alcuni giocatori siano nel mirino di altri club». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’attaccante può lasciare il club nella prossima sessione estiva di calciomercato. Le parole del tecnico delsuMatthias Jaissle, allenatore del, ha parlato del futuro di Karim. PAROLE – «Potrebbe benissimo andare via in. Con Karim ho un legame stretto e quando annuncerà la sua decisione non ne sarò sorpreso. Non sono preoccupato, è del tuttoche alcuni giocatori siano nelno di altri club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Salisburgo Adeyemi Borussia Dortmund: il sostituto di Haaland fa una promessa Commenta per primo Karim Adeyemi salvo sorprese sarà il sostituto di Erlig Haaland al Borussia Dortmund. L'attaccante del Salisburgo ha detto no a offerte più ricche, di Lipsia e Psg, perchè ha dato la sua parola ai ...

Borussia Dortmund, tentativo per Adeyemi Commenta per primo Il Borussia Dortmund secondo SkySport ha presentato una prima offerta al Salisburgo per Karim Adeyemi . L'offerta è di circa 40 milioni.

Salisburgo, Adeyemi piace alle big d'Europa. Jaissle: "È possibile che parta in estate" TUTTO mercato WEB Salisburgo, Adeyemi via in estate? «Normale che miri ad altro» L’attaccante può lasciare il club nella prossima sessione estiva di calciomercato. Le parole del tecnico del Salisburgo su Adeyemi Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha parlato del futuro di ...

Calciomercato Juventus, trovato il sostituto di Dybala: giovane e fortissimo Il giocatore scelto dalla società bianconera porta il nome di Adeyemi, attaccante del Salisburgo che ha dimostrato, in Champions League, di avere i crismi del grande centravanti. Parliamo di un classe ...

