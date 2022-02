Safer Internet Day e le criticita’ sulla Cybersecurity (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da una indagine Ipsos-Changes Unipol e’ emerso che circa 10 milioni di italiani hanno subito violazioni digitali. I dati piu’ salienti ed interessanti emersi dall’indagine sono in particolare che: il 53% degli italiani dichiara di sentirsi esposto alle violazioni digitali e più di un 1 Italiano su 2 si sente minacciato da possibili violazioni digitali. solo il 30% degli Italiani non percepisce il Cyber Risk come un pericolo, mentre il 17% dei cittadini non è in grado di valutare questo rischio e le relative conseguenze, evidenziando poca consapevolezza e molta vulnerabilità. maggiore sensibilità al Cyber Risk è riscontrabile tra chi ha già subito violazioni in passato (64%), i medium users di social network (59%) e gli esperti digitali (57%). oltre 1 italiano su 2 cerca di proteggersi dai rischi informatici con metodi fai da te, ovvero il 55% degli intervistati cerca di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da una indagine Ipsos-Changes Unipol e’ emerso che circa 10 milioni di italiani hanno subito violazioni digitali. I dati piu’ salienti ed interessanti emersi dall’indagine sono in particolare che: il 53% degli italiani dichiara di sentirsi esposto alle violazioni digitali e più di un 1 Italiano su 2 si sente minacciato da possibili violazioni digitali. solo il 30% degli Italiani non percepisce il Cyber Risk come un pericolo, mentre il 17% dei cittadini non è in grado di valutare questo rischio e le relative conseguenze, evidenziando poca consapevolezza e molta vulnerabilità. maggiore sensibilità al Cyber Risk è riscontrabile tra chi ha già subito violazioni in passato (64%), i medium users di social network (59%) e gli esperti digitali (57%). oltre 1 italiano su 2 cerca di proteggersi dai rischi informatici con metodi fai da te, ovvero il 55% degli intervistati cerca di ...

