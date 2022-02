Ricerca | progetti sulla fibrosi cistica | via alla call per under 35

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sostenere giovani aspiranti che vogliono iniziare o consolidare la loro carriera nello studio della. E’ questa l’idea della nuova iniziativa promossa e finanziata dFondazione per laper trovare risposte terapeutiche efficaci contro la malattia. Uno “starting grant” prende il via quest’anno, intitolato al co-fondatore della Fondazione, Gianni Mastella, scomparso nel febbraio 2021. Il riconoscimento ha il valore di 180.000 euro per lo sviluppo di un progetto didella durata di tre anni, selezionato attraverso un bando competitivo. Possono parteciparegaratori etrici con non piu’ di 35 anni eta’, che svolgono o aspirano a ...