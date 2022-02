Questo non è Rayan, il bambino caduto in un pozzo in Marocco (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 5 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un bambino coperto di polvere, in lacrime, in braccio a un uomo. L’immagine è accompagnata da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il bimbo #Rayan è salvo. grazie signore». Il riferimento al bambino di nome Rayan caduto lo scorso 2 febbraio in un pozzo di 32 metri in Marocco ed estratto dai soccorritori il 4 febbraio. Il bambino è deceduto dopo essere stato estratto. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto in questione non mostra infatti il momento in cui Rayan viene estratto dal pozzo a febbraio 2022. L’immagine si trova invece in una pubblicazione ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 5 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra uncoperto di polvere, in lacrime, in braccio a un uomo. L’immagine è accompagnata dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il bimbo #è salvo. grazie signore». Il riferimento aldi nomelo scorso 2 febbraio in undi 32 metri ined estratto dai soccorritori il 4 febbraio. Ilè deceduto dopo essere stato estratto. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto in questione non mostra infatti il momento in cuiviene estratto dala febbraio 2022. L’immagine si trova invece in una pubblicazione ...

