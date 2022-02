“Noi” la fiction Rai con Lino Guanciale: quando inizia, trailer e curiosità sul remake italiano di This is us (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La presenza di Lino Guanciale al Festival di Sanremo ha di fatto annunciato in maniera ufficiale l’arrivo di uno dei titoli più attesi della televisione pubblica. L’amatissimo attore sul palco dell’Ariston ha presentato ad Amadeus ed agli amici collegati da casa la nuova serie dal titolo Noi, attesissimo remake italiano della celeberrima serie This is Us con Milo Ventimiglia. La nuova serie racconterà la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni della loro vita, narrando gli avvenimenti più significativi in un susseguirsi di intensi flashback e rimandi al presente. Noi: la trama del remake di Rai1 Di certo Noi è uno dei titoli più attesi dell’anno, con un carico di aspettative ovviamente rapportato al grande successo della serie originale dal titolo di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La presenza dial Festival di Sanremo ha di fatto annunciato in maniera ufficiale l’arrivo di uno dei titoli più attesi della televisione pubblica. L’amatissimo attore sul palco dell’Ariston ha presentato ad Amadeus ed agli amici collegati da casa la nuova serie dal titolo Noi, attesissimodella celeberrima serieis Us con Milo Ventimiglia. La nuova serie racconterà la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni della loro vita, narrando gli avvenimenti più significativi in un susseguirsi di intensi flashback e rimandi al presente. Noi: la trama deldi Rai1 Di certo Noi è uno dei titoli più attesi dell’anno, con un carico di aspettative ovviamente rapportato al grande successo della serie originale dal titolo di ...

