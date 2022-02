Marche sanità, è scontro sui maxi fondi. Il Pd: 'Regione in ritardo', l'assessore: 'Colpa vostra' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ANCONA - L'aula di Palazzo Leopardi si trasforma in un ring. Botte da orbi tra l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ed i consiglieri del Pd , tanto da richiedere a più riprese l'intervento del ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ANCONA - L'aula di Palazzo Leopardi si trasforma in un ring. Botte da orbi tra l'allaFilippo Saltamartini ed i consiglieri del Pd , tanto da richiedere a più riprese l'intervento del ...

Marche_Notizie : Cgil, Cisl e Uil Marche: PNNR e sanità - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: I segretari del PD Marche lanciano l’allarme sanità: “Si convochino sindaci e consiglio regionale per rimediare agli errori… - mascalzonesbt : Cgil, Cisl e Uil su Sanità Marche - - kiara86769608 : RT @FarodiRoma: I segretari del PD Marche lanciano l’allarme sanità: “Si convochino sindaci e consiglio regionale per rimediare agli errori… - FarodiRoma : I segretari del PD Marche lanciano l’allarme sanità: “Si convochino sindaci e consiglio regionale per rimediare agl… -