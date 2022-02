LIVE Sci alpino, Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: guida Duerr, Vlhova insegue da lontano. Brignone out (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.01. Stjernesund all’intermedio ha 69 centesimi di vantaggio 7.00: Nooooooooooooooo! Esce di scena proprio nella parte finale quando sembrava in vantaggio l’azzurra Brignone. Troppo veloce all’uscita dell’ultima figura 6.59: Brignone all’intermedio ha 3 centesimi di vantaggio 6.58: Prima parte di altissimo LIVEllo per la giovane tedesca Aicher che poi getta via un vantaggio enorme nella seconda parte e chiude seconda a 2 centesimi da St-Germain. Ora Brignone 6.57: Riesce a fare la differenza nel finale la canadese St-Germain che aveva perso tanto in alto ma va al comando con 29 centesimi di vantaggio su Noens. Ora Aicher 6.55: Non riesce ad andare al comando la canadese Nullmeyer che è terza a 10 centesimi da Noens. Ora St-Germain 6.54: Bene ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.01. Stjernesund all’intermedio ha 69 centesimi di vantaggio 7.00: Nooooooooooooooo! Esce di scena proprio nella parte finale quando sembrava in vantaggio l’azzurra. Troppo veloce all’uscita dell’ultima figura 6.59:all’intermedio ha 3 centesimi di vantaggio 6.58: Prima parte di altissimollo per la giovane tedesca Aicher che poi getta via un vantaggio enorme nella seconda parte e chiude seconda a 2 centesimi da St-Germain. Ora6.57: Riesce a fare la differenza nel finale la canadese St-Germain che aveva perso tanto in alto ma va al comando con 29 centesimi di vantaggio su Noens. Ora Aicher 6.55: Non riesce ad andare al comando la canadese Nullmeyer che è terza a 10 centesimi da Noens. Ora St-Germain 6.54: Bene ...

Advertising

sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta live: Ottava giornata di gare a Pechino. Nella prima manche del… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Duerr in testa a sorpresa! Shiffrin ancora fuori Vlhova lon… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin vs Petra Vlhova scontro titanico -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Duerr in testa a sorpresa! Shiffrin out Vlhova lontana Brig… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: prima manche alle 03.15 - #alpino #Slalom #donne #Olimpiadi… -