Lazio, accertamenti in Padeia per Acerbi – FOTO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Francesco Acerbi sta cercando di recuperare dall'infortunio al polpaccio: oggi nuovi esami in Paideia per lui Per Acerbi controlli in Padeia. Il difensore della Lazio ancora fuori per infortunio potrebbe rientrare nelle prossime sfide. Se non con il Bologna contro il Porto in Europa. ? Controlli in @ClinicaPaideia per @Acerbi Fra! #CMonEagles ? pic.twitter.com/1GmWtZxL2f— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 9, 2022 Si capirà la situazione del difensore e se sarà in grado di poter tornare in gruppo ad allenarsi nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

