L’Anva riporta le Fiere in Campania | “Ecco dove le faremo”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sorrento, Sant’Antonio Abate, San Sebastiano al Vesuvio ma anche Benevento e Salerno:Confesercenti – sezione, comunica la ripresa delle“dopo due anni di sostanziale inattività”. Nella nota si legge: “A seguito delle nostre lettere e lotte fatte insieme con i colleghi di Fieristi Autonomi Campani, finalmente ripartono lein. La prima manifestazione sarà quella di Sant’Antonino nel Comune di Sorrento. Confermata la fiera di San Giuseppe a Benevento, sta per ripartire la fiera del Crocefisso che si svolge nei venerdì di marzo a Salerno e, nel mezzo, recupereremo la fiera a San Sebastiano al Vesuvio e Sant’Antonio Abate. Non ci fermiamo qui, questo è solo il punto di partenza.c’è e non molla”. ...