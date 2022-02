La Campania prega per Angela | in coma dopo bypass gastrico | quarto intervento per la giovane mamma

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) LaperIannotta, la sua vita è appesa ancora ad un filo. La 28enne di Santa Maria Capua Vetere (in provincia Caserta) è ricoverata da giorni in rianimazione all’ospedale di Casertaessere entrata inin seguito a due interventi di chirurgia bariatrica con by passeffettuati dallo stesso chirurgo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.