Juventus, Hernanes: “Dybala è uno dei migliori. Vlahovic-Morata insieme? Dico la mia” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'ex Juventus Hernanes si è espresso sul momento di Dybala, sull'acquisto di Vlahovic e della gestione di Allegri in bianconero Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'exsi è espresso sul momento di, sull'acquisto die della gestione di Allegri in bianconero

Advertising

Mediagol : Juventus, Hernanes: “Dybala è uno dei migliori. Vlahovic-Morata insieme? Dico la mia” - ArmandaGelsomin : RT @SCUtweet: #Hernanes a il Bianconero ?? #Allegri mi piace come allenatore: è molto bravo e uno dei migliori al mondo. Con lui alla #Juve… - Danielcast_09 : RT @SCUtweet: #Hernanes a il Bianconero ?? #Allegri mi piace come allenatore: è molto bravo e uno dei migliori al mondo. Con lui alla #Juve… - Antonio_Tatti_ : RT @SCUtweet: #Hernanes a il Bianconero ?? #Allegri mi piace come allenatore: è molto bravo e uno dei migliori al mondo. Con lui alla #Juve… - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: #Hernanes a il Bianconero ?? #Allegri mi piace come allenatore: è molto bravo e uno dei migliori al mondo. Con lui alla #Juve… -