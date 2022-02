Inter, squalifica Bastoni: i nerazzurri faranno ricorso. Le ultime (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Inter ha deciso di fare ricorso per quanto riguarda la squalifica in campionato di Bastoni L’Inter farà ricorso per la squalifica di Alessandro Bastoni. A riportarlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport. Se nella giornata di ieri la dirigenza ha pensato se presentare o meno il ricorso, oggi il club ha deciso di fare appello alla decisione del Giudice Sportivo, per sperare di ridurre la squalifica di due giornate. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ha deciso di fareper quanto riguarda lain campionato diL’faràper ladi Alessandro. A riportarlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport. Se nella giornata di ieri la dirigenza ha pensato se presentare o meno il, oggi il club ha deciso di fare appello alla decisione del Giudice Sportivo, per sperare di ridurre ladi due giornate. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - Gazzetta_it : Lautaro contro Theo. Insulti e il giallo dello sputo. Ora il Toro rischia la squalifica #intermilan - AntoVitiello : SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA #BASTONI Alessandro (Inter): per avere, al termine della gara rivolto… - VivInterNews : RT @internewsit: Bastoni, Inter ha deciso di fare ricorso per le due giornate di squalifica - - CalcioNews24 : Nerazzurri pronti al ricorso per #Bastoni -