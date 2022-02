Inter, distorsione per Bastoni. Potrebbe recuperare per il Liverpool (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandro Bastoni Potrebbe recuperare per Inter - Liverpool. L'esame cui si è sottoposto in mattinata il difensore azzurro ha confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra accusato durante il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandroper. L'esame cui si è sottoposto in mattinata il difensore azzurro ha confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra accusato durante il ...

Roma, infortunio al ginocchio per Ibanez: le condizioni Commenta per primo Tra i protagonisti dell'inizio shock della Roma contro l'Inter c'è sicuramente Ibanez, colpevole di aver perso palla nell'azione che poi ha portato al gol ...anche la distorsione. ...

