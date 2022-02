Incredibile: guida l'auto in un vicolo strettissimo senza graffiarla (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Saranya Suaydee, della città di Rayong, in Thailandia, guida la sua auto (larga 1,8 metri) attraverso un vicolo di 1,9 metri di larghezza Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Saranya Suaydee, della città di Rayong, in Thailandia,la sua(larga 1,8 metri) attraverso undi 1,9 metri di larghezza

Advertising

MMastrantuono : RT @apiedi_nudi: Ve lo ricordate #AlessandroDiPietro di Occhio Alla Spesa su Rai 1? Ho scoperto che è tornato in onda su ALLA Tv, ogni gior… - apiedi_nudi : Ve lo ricordate #AlessandroDiPietro di Occhio Alla Spesa su Rai 1? Ho scoperto che è tornato in onda su ALLA Tv, og… - AndreaVicere : @disinformatico Io resto sempre colpito dal rientro del primo stadio. Sembra incredibile che con tre accensioni de… - barbaracrimaudo : ?? Moonbike, l'incredibile e-bike cingolata per la neve. ?? Un’esperienza di guida unica per gli appassionati di mo… - martola__ : @Claudicans @Tananai5 lo amo è uno spirito guida incredibile -