Il cuore grande di Bella Hadid: volontaria per un giorno, distribuisce cappotti ai bisognosi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La modella statunitense Belle Hadid Ci sono tanti modi per fare del bene. Tra questi sicuramente ne ha scelto uno originale Bella Hadid, la supermodella statunitense, che ha deciso di aiutare i più bisognosi della sua città, New York, acquistando grandi stock di cappotti e giacche per proteggersi dal freddo. Ma non tutti possono permettersi certi acquisti e la 25enne, di origini palestinesi e olandesi, sa bene di essere una persona privilegiata. Per questo ha lanciato un appello anche a coloro che, pur non potendo comprare capi nuovi, hanno vestiti pesanti usati ma ancora in buono stato che non vengono più utilizzati, o vogliono partecipare anche con una piccola donazione alle campagne lanciate da organizzazioni dedicate. Bella Hadid volontaria per ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La modella statunitense BelleCi sono tanti modi per fare del bene. Tra questi sicuramente ne ha scelto uno originale, la supermodella statunitense, che ha deciso di aiutare i piùdella sua città, New York, acquistando grandi stock die giacche per proteggersi dal freddo. Ma non tutti possono permettersi certi acquisti e la 25enne, di origini palestinesi e olandesi, sa bene di essere una persona privilegiata. Per questo ha lanciato un appello anche a coloro che, pur non potendo comprare capi nuovi, hanno vestiti pesanti usati ma ancora in buono stato che non vengono più utilizzati, o vogliono partecipare anche con una piccola donazione alle campagne lanciate da organizzazioni dedicate.per ...

