I Ferragnez a cena con Alice Campello e Alvaro Morata | gli scatti della serata

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non è la prima occasione in cui Chiara Ferragni e Fedez escono acon: le foto

Advertising

fuoridallhype_ : Questa cena ferragnez moratello palesemente perché Fedez doveva suggerire ad Alvaro di cagarsi addosso nella prossima partita - Frances_Mengela : @TaniaTortelli Che poi per carità non stia chiedendo i candelabri con le gocce di plastica e la cascata di fiori al… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez cena

Mediaset Play

... dopo le Kardashian e i, anche Georgina Rodriguez ci concede uno sguardo nella sua vita ... Il Pallone d'Oro l'ha subito notata, invitata ae poi a Disneyland Paris. Da allora Georgina ha ...Fatto sta che il personaggio interpretato da John, dopo The Suicide Squad, si conquista una ... "E non avete ancora visto niente, MUAHAHAH!" The(stagione 1) "Ci pensi che a Cannibal Kid ...Non è la prima occasione in cui Chiara Ferragni e Fedez escono a cena con Alvaro Morata e Alice Campello. Anche questa volta le due coppie di amici si sono incontrate a Milano e per la loro uscita a ...AMICIZIA. I Ferragnez a cena con Alice Campello e Alvaro Morata Le due coppie di amici sono uscite a cena in un ristorante di Milano ...