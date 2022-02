Governo: Draghi, 'coraggio genovesi ci mostra come ripartire dopo tragedia' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Genova, 9 feb. (Adnkronos) - "La storia recente di Genova - e il coraggio dei genovesi - ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Penso a quanto successo dopo il crollo del Ponte Morandi. Voglio esprimere di nuovo la vicinanza del Governo e mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi, come quattro anni fa, il loro dolore è il nostro dolore. E voglio ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il Senatore Renzo Piano e tutti coloro che sono stati coinvolti nell'opera di ricostruzione. Un esempio di collaborazione, rapidità, concretezza che è diventato un modello". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo a Genova, nel saluto alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Genova, 9 feb. (Adnkronos) - "La storia recente di Genova - e ildei- cino soprattuttouna. Penso a quanto successoil crollo del Ponte Morandi. Voglio esprimere di nuovo la vicinanza dele mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi,quattro anni fa, il loro dolore è il nostro dolore. E voglio ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il Senatore Renzo Piano e tutti coloro che sono stati coinvolti nell'opera di ricostruzione. Un esempio di collaborazione, rapidità, concretezza che è diventato un modello". Lo ha detto il premier Mariointervenendo a Genova, nel saluto alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Draghi, in visita a Genova, annuncia un intervento per il caro bollette nei prossimi giorni ... che verrà varato nei prossimi giorni Mario Draghi riparte da Genova. Si lascia alle spalle i giorni durissimi delle votazioni sul Quirinale e guarda avanti, a un anno di governo che il premier ...

Draghi a Genova: città modello di come si riparte dopo tragedia Ha questo significato la visita di oggi a Genova di Mario Draghi che spinge su sviluppo, rinascita, ... Voglio esprimere di nuovo la vicinanza del Governo e mia personale ai familiari delle 43 vittime, ...

Il Presidente Draghi in visita a Genova | www.governo.it Governo Draghi a Genova a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera Genova, 9 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato il porto di Genova a bordo di una motovedetta della ...

Il Presidente Draghi in visita a Genova Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è in visita a Genova. Dopo la visita al Porto, l'intervento a Palazzo San Giorgio. In seguito, la visita alla Radura della Memoria e il cantiere del Terzo Va ...

