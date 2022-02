Ex Carcere Santo Stefano: a Ventotene si riunisce il primo Tavolo tecnico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ventotene – È stata convocata per oggi, 9 febbraio 2022, la prima riunione del Tavolo di Coordinamento operativo per la semplificazione amministrativa delle fasi esecutive del Progetto di recupero, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’ex Carcere Borbonico dell’Isola di Santo Stefano/Ventotene – fortemente voluto dal Prefetto di Latina e dalla Commissaria di Governo Silvia Costa nell’ambito del processo di collaborazione promosso fin da settembre – che, per l’occasione, sarà ospitato presso la sala consiliare del Comune di Ventotene. La seduta, presieduta dal Prefetto di Latina, Maurizio Falco, alla presenza del Commissario del Governo Silvia Costa, vedrà la partecipazione, oltre naturalmente al Commissario Prefettizio del Comune, Vice Prefetto Monica Perna, dei ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022)– È stata convocata per oggi, 9 febbraio 2022, la prima riunione deldi Coordinamento operativo per la semplificazione amministrativa delle fasi esecutive del Progetto di recupero, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’exBorbonico dell’Isola di– fortemente voluto dal Prefetto di Latina e dalla Commissaria di Governo Silvia Costa nell’ambito del processo di collaborazione promosso fin da settembre – che, per l’occasione, sarà ospitato presso la sala consiliare del Comune di. La seduta, presieduta dal Prefetto di Latina, Maurizio Falco, alla presenza del Commissario del Governo Silvia Costa, vedrà la partecipazione, oltre naturalmente al Commissario Prefettizio del Comune, Vice Prefetto Monica Perna, dei ...

