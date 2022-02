Covid in Campania, 7.948 nuovi casi e 41 morti ma i ricoveri sono in calo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) sono 7.948 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 66.116 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 41... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 9 febbraio 2022)7.948 icasi di-19 emersi ieri indall'analisi di 66.116 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regioneinseriti 41...

Advertising

antonellaa262 : Covid in Campania: secondo l’ordinanza firmata dal governatore De Luca, su tutto il territorio regionale resta l’ob… - ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA: 7948 POSITIVI NELLE ULTIME 48 ORE - - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, incidenza stabile, 22 vittime in 48 ore LEGGI LA NEWS: - PeriferiamoNews : Covid, nuova ordinanza di De Luca: in Campania resta l’obbligo di mascherine all’aperto - 2Qrocky : RT @autocostruttore: Covid in Campania, c'è l'ordinanza: obbligo di mascherine all'aperto De Luca vuole rompere il cazzo ai proprio sudditi… -