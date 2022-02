Coppa Italia, Milan-Lazio 4-0: rossoneri in semifinale contro Inter (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Milan travolge la Lazio per 4-0 nei quarti di finale della Coppa Italia e vola in semifinale, dove andrà in scena il doppio derby contro l’Inter. I rossoneri conquistano la qualificazione con una prestazione eccellente. La formazione di Pioli sblocca il risultato al 24? con Leao, che sfrutta alla perfezione il lancio di Romagnoli. L’attaccante affonda e buca Reina di sinistro: 1-0. Leao, in versione suggeritore, griffa anche il raddoppio. Slalom in area avversaria, assist per Giroud che deve solo appoggiare il pallone in porta: 2-0 al 41?. Prima dell’Intervallo arriva il tris e cala il sipario sulla sfida. Giroud, dopo la doppietta nell’ultimo derby di campionato, si ripete. Stavolta l’assist è di Theo Hernandez, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Iltravolge laper 4-0 nei quarti di finale dellae vola in, dove andrà in scena il doppio derbyl’. Iconquistano la qualificazione con una prestazione eccellente. La formazione di Pioli sblocca il risultato al 24? con Leao, che sfrutta alla perfezione il lancio di Romagnoli. L’attaccante affonda e buca Reina di sinistro: 1-0. Leao, in versione suggeritore, griffa anche il raddoppio. Slalom in area avversaria, assist per Giroud che deve solo appoggiare il pallone in porta: 2-0 al 41?. Prima dell’vallo arriva il tris e cala il sipario sulla sfida. Giroud, dopo la doppietta nell’ultimo derby di campionato, si ripete. Stavolta l’assist è di Theo Hernandez, il ...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - laziopress : Milan-Lazio, Leao: “Vogliamo vincere la Coppa Italia, abbiamo fatto un lavoro straordinario” - AndreD81 : RT @glooit: Quarti Coppa Italia, Milan-Lazio 4-0: goleada dei rossoneri a San Siro leggi su Gloo -