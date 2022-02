Caro bollette, il Campidoglio spenge la luce per protesta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche Roma spenge la luce contro il Caro bollette. L’urgenza di mettere mano a una situazione, quella dell’aumento dei costi delle utenze, che aggrava la già precaria tenuta del tessuto sociale profondamente indebolita dalla crisi pandemica, è al centro di un’ iniziativa simbolica dell’ANCI a cui aderisce convintamente anche Roma Capitale. Domani, molti comuni in tutta Italia dalle 20 spengeranno le loro luci, e lo farà anche il Campidoglio. A renderlo noto è il Sindaco Roberto Gualtieri che ha annunciato che domani anche Roma aderirà all’iniziativa simbolica per contestare il Caro bollette che rischia di avere pesanti ricadute anche sul lavoro delle amministrazioni locali. Caro bollette, in difficoltà ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche Romalacontro il. L’urgenza di mettere mano a una situazione, quella dell’aumento dei costi delle utenze, che aggrava la già precaria tenuta del tessuto sociale profondamente indebolita dalla crisi pandemica, è al centro di un’ iniziativa simbolica dell’ANCI a cui aderisce convintamente anche Roma Capitale. Domani, molti comuni in tutta Italia dalle 20ranno le loro luci, e lo farà anche il. A renderlo noto è il Sindaco Roberto Gualtieri che ha annunciato che domani anche Roma aderirà all’iniziativa simbolica per contestare ilche rischia di avere pesanti ricadute anche sul lavoro delle amministrazioni locali., in difficoltà ...

