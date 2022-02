Apple lancia Tap to Pay: l’iPhone legge le carte contactless e diventa un POS (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I venditori potranno presto usare il proprio iPhone come lettore contactless multipiattaforma per accettare i pagamenti dei clienti o dalle carte o da iPhone e Apple Watch.... Leggi su dday (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I venditori potranno presto usare il proprio iPhone come lettoremultipiattaforma per accettare i pagamenti dei clienti o dalleo da iPhone eWatch....

Apple rilancia sul low cost: in arrivo i modelli “economici” di iPhone 5G e iPad Air 5 Il lancio dei nuovi prodotti fa seguito a quello di ottobre scorso in cui sono stati presentati i nuovi laptop MacBook Pro. La Mela vanta già in catalogo un iPhone low cost, il modello iPhone SE ...

