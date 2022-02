Spezia | Manaj | «C’è rammarico | ma puntiamo a salvarci il prima possibile»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’attaccante delloha commentato il pareggio contro la Salernitana Rey, attaccante dello, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il pareggio per 2-2 in casa della Salernitana.– «Normale che ci sia un po’ diper la partita perché potevamo fare i tre punti ma per come si era messa all’inizio va bene. Adesso dobbiamo ripartire, ci aspetta la Fiorentina è una partita che possiamo vincere. Dobbiamo pensare a quello che faremo non a quello che abbiamo fatto e vorremmoil». RIGORI – «I rigori li calciamo io e Daniele siamo entrambi rigoristi. Quando è stato assegnato il secondo lo ha calciato lui gli era appena nato un figlio voleva dedicarglielo eravamo ...