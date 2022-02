Scuola: Miozzo, 'stupefacente affluenza ad urne per voto consulte, grande lezione per politica' (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La stupefacente affluenza alle urne per il voto delle consulte è una grande lezione per la politica, da chi vuole partecipare recuperando il tempo perduto, perché non è stato osservatore assente. Ed è un segnale di allarme che ci indica come debba cambiare la nostra attenzione sulla Scuola. A partire dalla maturità ad esempio, anche se non mi compete entrare nel merito, le critiche dei ragazzi mi sembrano giustificate e mi pare che non abbiano ricevuto risposte alle loro richieste, che invece vanno date, ma non per circolare ministeriale". Così Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts e per un periodo anche consulente del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, commenta all'Adnkronos il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Laalleper ildelleè unaper la, da chi vuole partecipare recuperando il tempo perduto, perché non è stato osservatore assente. Ed è un segnale di allarme che ci indica come debba cambiare la nostra attenzione sulla. A partire dalla maturità ad esempio, anche se non mi compete entrare nel merito, le critiche dei ragazzi mi sembrano giustificate e mi pare che non abbiano ricevuto risposte alle loro richieste, che invece vanno date, ma non per circolare ministeriale". Così Agostino, ex coordinatore del Cts e per un periodo anche consulente del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, commenta all'Adnkronos il ...

