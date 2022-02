Scandalo pedofilia a Monaco, Ratzinger: “Grave colpa della Chiesa ma non sono un bugiardo” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e paura, sono comunque con l’animo lieto, perché confido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo l’amico e il fratello che ha L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) “Ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimomia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e paura,comunque con l’animo lieto, perché confido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo l’amico e il fratello che ha L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo pedofilia Scandalo pedofilia, Ratzinger: 'Dolore e vergogna, ma non sono bugiardo' Benedetto XVI chiarisce la sua posizione in merito al rapporto sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga quando era arcivescovo: 'Mi rammarico per ogni singolo caso'. Il riferimento a Papa ...

Scandalo pedofilia a Monaco, la lettera di Papa Ratzinger: "Grandissima colpa della Chiesa ma non dipingetemi come bugiardo" Il perdono per le vittime di pedofilia - Nella Lettera a commento del rapporto sulla pedofilia nella diocesi di Monaco ricorda i suoi incontri con le vittime nei viaggi apostolici da Pontefice e ...

Scandalo pedofilia, Ratzinger risponde: “Io presentato come bugiardo per una svista. Chiedo perdono” A seguito di un’indagine sulla pedofilia del clero dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga è emerso che gli abusati dal 1945 al 2019 sono stati 497 vittime, e 235 abusatori. Dall’indagine in questione è ...

Scandalo pedofilia a Monaco, Ratzinger: “Grave colpa della Chiesa ma non sono un bugiardo” Benedetto XVI ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte nel rapporto sugli abusi sessuali sui minori a Monaco.

