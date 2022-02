Pechino 2022 | Marsaglia | “Confermo quanto detto ieri È una cosa vergognosa”

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Ero sicuro di fare la gara il giorno dopo, ero tranquillissimo. Perché avrei dovuto dire una falsità. Hoesattamente quello che mi è stato chiesto. Non vedo perché avrei dovuto mentire. È una. Va contro tutti i valori che mi ha insegnato lo sport in questi anni. Spero che i giovani imparino che prima di diventare grandi campioni bisogna diventare grandi sportivi e grandi uomini”. Ecco le parole del discesista azzurro Matteoche, ai microfoni di Rai Sport, ha ribaditoaffermato il giorno prima quando, al termine della discesa libera alle Olimpiadi di, aveva dichiarato di non essere sicuro di partecipare al SuperG in programma oggi. Il motivo? Gli avrebbero chiesto di non gareggiare a vantaggio del compagno Mattia ...

L'Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Con l'oro nei 500m, Arianna Fontana sale a quota 10 medaglie Olimpiche come Stefania Belmondo - Gli azzurri con questo successo hanno fatto l'en plein, 11 vittorie su 11 incontri - Sci nordico, argento Pellegrino nello sprint: Il fondista azzurro secondo nella finale

Secondo oro per la spedizione azzurra a Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini conquistano la prima storica medaglia per l'Italia nel curling battendo la Norvegia 8 - 5 nella finale del doppio misto. Stefania Constantini e Amos Mosaner battono 8 - 5 in finale la Norvegia e conquistano la seconda medaglia d'oro per i nostri colori. Dopo il secondo nella sprint a tecnica classifica di PyeongChang 2018, l'azzurro si è confermato secondo nella prova odierna sempre nella sprint, ma stavolta a tecnica libera di Pechino.