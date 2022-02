Pandemia | grazie alle vaccinazioni crollano anche i decessi | meno 50% rispetto al 2020

(Di martedì 8 febbraio 2022) La media annuale deiin Europa è di 3,7 milioni. Laha aumentato del 10 per cento quel dato. Ma l'effetto benefico dei vaccini ha diminuito del 47 per cento le morti,...

Il problema è che durante questain pochi hanno fatto uno sforzo di pianificazione, ... a questo punto tre quarti della popolazione gode di una protezione significativaall'effetto ......allo stanziamento statale aggiuntivo di 900 milioni di euro extra - PNRR, per il futuro ... Laci ha messo davanti a molti ritardi e inadeguatezze, anche nelle nostre città ma, ...Grazie al vento. L'hanno scoperta grazie al vento. La bufera rischiava di far schiantare gli alberi del giardino in quella villetta di una frazione di Como. A guardarla dall'alto, una ...La media annuale dei decessi in Europa è di 3,7 milioni. La pandemia ha aumentato del 10 per cento quel dato. Ma l'effetto benefico dei vaccini ha diminuito del 47 per cento le ...