Omicidio di camorra confermati due ergastoli, La Cassazione. Geremia Ranucci di Sant'Antino fu ucciso a Calabritto sull'asse Cesarano/Pecoraro Renna. Fine pena mai anche per Bartolomeo Terrestre di Scafati. Faida di camorra, per l'Omicidio di Geremia Ranucci, avvenuto a Calabritto (Avellino) nel gennaio del 1993, la Corte di Cassazione conferma 2 ergastoli per Bartolomeo Terrestre di Scafati e Maurizio Procida di Castellammare di Stabia che avevano agito con i Pecoraro/Renna. Dodici anni di reclusione, invece, per Fedele Rosario Schipani di Olevano sul Tusciano. Furono loro ad assassinare 'o curnutiello, numero uno di Sant' Antimo (Napoli) ucciso mentre era semi disteso sulla sedia di un barbiere nel comune avellinese dell'Alto Sele mentre era in soggiorno obbligato. A loro gli inquirenti erano arrivati grazie ai collaboratori di giustizia quali Fedele Rosario Schipani.

