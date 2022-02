Advertising

occhio_notizie : Si costituisce il ceceno ma rilascia alcune dichiarazioni: 'L'Italia è un Paese fascista' - qn_lanazione : Omicidio #Ciatti, parla il padre di Niccolò: 'Deluso e amareggiato' - ilmessaggeroit : Omicidio Niccolò Ciatti, l'indagato punta a rimanere in Spagna: «Non sono un assassino, è stato un incidente» - Affaritaliani : Omicidio Ciatti, l'imputato ceceno si è costituito in Spagna - zazoomblog : Omicidio Ciatti il ceceno: “Non sono un assassino voglio essere giudicato in Spagna” - #Omicidio #Ciatti #ceceno:… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ciatti

...pestato a morte l'11 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna, commentando le parole rilasciate alla stampa spagnola dal ceceno Raoul Bissoultanov , accusato dell'...Si è presentato di fronte ai giudici del tribunale di Girona. E ha chiesto di essere processato in Spagna per l'di Niccolò: "Non ho fiducia nella giustizia italiana". Sparigliano di nuovo le carte i legali di Rassoul Bissoultanov, il lottatore ceceno principale imputato della morte del giovane ...Si costituisce in Spagna il ceceno accusato dell’omicidio di Niccolò Ciatti: sempre nella penisola iberica ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni: “In Italia per una legge di Mussolini è ...Dice che è stato un incidente e che lui non è un assassino. Così, Rassoul Bissoultanov riassume l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci (Firenze) pestato a morte l'11 agosto del 2017 ...