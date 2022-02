No vax, Trump appoggia i camionisti canadesi: "Siamo con loro fino in fondo" (Di martedì 8 febbraio 2022) Donald Trump, appoggia i camionisti canadesi che stanno protestando contro le restrizioni anti - Covid. "Vogliamo che questi grandi camionisti sappiamo che Siamo con loro fino in fondo", ha detto l'ex ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Donaldche stanno protestando contro le restrizioni anti - Covid. "Vogliamo che questi grandisappiamo checonin", ha detto l'ex ...

Advertising

MacoursD : No vax, Trump appoggia i camionisti canadesi: 'Siamo con loro fino in fo... - MacoursD : RT @MacoursD: No vax, Trump appoggia i camionisti canadesi: 'Siamo con loro fino in fo... - MacoursD : No vax, Trump appoggia i camionisti canadesi: 'Siamo con loro fino in fo... - mittdolcino : @RikiStar8485 Non ancora. E' però un dato di fatto che anche gli USA, sebbene n proporzione molto inferiore a quell… - vannuccidavide : RT @luigispinola: Podcast della puntata di oggi: Ottawa occupata dai camionisti no vax foraggiati e sostenuti dalla destra USA (Trump in te… -