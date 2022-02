Né Conte né Di Maio, è Vito Crimi il capo più naturale del M5s (Di martedì 8 febbraio 2022) Capita che la metaforica poltrona del potere si ficchi per caso sotto il sedere di qualcuno. Meno frequente è che la cosa accada due volte alla stessa persona. Per lo stesso incarico. E ovviamente sempre per caso. Ma dev’esserci una sapienza del destino, perché ieri per qualche ora è ri-toccato a lui: a Vito nostro, il rediVito Crimi, quasi biscapo del M5s dopo che Conte (non avendo capito le regole che lui stesso ha scritto) è stato detronizzato dal tribunale civile di Napoli. Ieri è ritornato quasi reggente, anzi autoreggente, per un pomeriggio. Per qualche ora. Forse lo sarà di fatto per una settimana in attesa di un “direttorio”. Chissà. Capirci qualcosa nelle “regole” del grillismo è difficile. Resta il fatto che nel Pci dopo Togliatti e Longo, venne Enrico Berlinguer. Mentre nel M5s dopo Di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Capita che la metaforica poltrona del potere si ficchi per caso sotto il sedere di qualcuno. Meno frequente è che la cosa accada due volte alla stessa persona. Per lo stesso incarico. E ovviamente sempre per caso. Ma dev’esserci una sapienza del destino, perché ieri per qualche ora è ri-toccato a lui: anostro, il redi, quasi bisdel M5s dopo che(non avendo capito le regole che lui stesso ha scritto) è stato detronizzato dal tribunale civile di Napoli. Ieri è ritornato quasi reggente, anzi autoreggente, per un pomeriggio. Per qualche ora. Forse lo sarà di fatto per una settimana in attesa di un “direttorio”. Chissà. Capirci qualcosa nelle “regole” del grillismo è difficile. Resta il fatto che nel Pci dopo Togliatti e Longo, venne Enrico Berlinguer. Mentre nel M5s dopo Di ...

