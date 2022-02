Malagò alla Lega A: «Statuto? Interlocutore è Figc» (Di martedì 8 febbraio 2022) “Il corretto Interlocutore istituzionale di una Lega è la federazione, che è in posizione di centralità”: così l presidente del Coni, Giovanni Malagò, risponde alla lettera indirizzatagli dalla Lega di A che riteneva “fuori dal diritto” le richieste del presidente della Figc, Gabriele Gravina, per la modifica dello Statuto in tema di governance. Lo apprende L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) “Il correttoistituzionale di unaè la federazione, che è in posizione di centralità”: così l presidente del Coni, Giovanni, rispondelettera indirizzatagli ddi A che riteneva “fuori dal diritto” le richieste del presidente della, Gabriele Gravina, per la modifica delloin tema di governance. Lo apprende L'articolo

Advertising

matteopinci : #Malagò fa fare una figuraccia alla @SerieA rispondendo alla lettera che i club avevano scritto a @Coninews e… - infoitsport : Curling, Giovanni Malagò: 'E’ un oro che passa alla storia come quello di Jacobs. Grazie Stefania, grazie Amos' - gettasofia : RT @IncavoS: Per dovere di cronaca, segnalo che la lettera indirizzata a Giovanni Malagò e consegnata alla segreteria del Coni è stata rifi… - __moonrise : RT @Radio1Rai: ??#Beijing2022 “E' un oro che passa alla storia, come quello di Jacobs. Grazie Stefania, grazie Amos. Siete l'orgoglio d'Ital… - Radio1Rai : ??#Beijing2022 “E' un oro che passa alla storia, come quello di Jacobs. Grazie Stefania, grazie Amos. Siete l'orgogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò alla Curling, Giovanni Malagò: 'E' un oro che passa alla storia come quello di Jacobs. Grazie Stefania, grazie Amos' Complimenti alla Federazione e al Presidente Gios che vi ha sostenuto e che finora ci sta dando soddisfazioni incredibili'.

Perché Arianna Fontana ha dichiarato di non sapere se sarà alla prossima Olimpiade Che di tutta risposta posero alla guida del movimento rispettivamente per uomini e donne il bulgaro ... Dalla sua parte solo Malagò: "Mi è stato di grande sostegno", ammette. Adesso, con l'oro in ...

ComplimentiFederazione e al Presidente Gios che vi ha sostenuto e che finora ci sta dando soddisfazioni incredibili'.Che di tutta risposta poseroguida del movimento rispettivamente per uomini e donne il bulgaro ... Dalla sua parte solo: "Mi è stato di grande sostegno", ammette. Adesso, con l'oro in ...