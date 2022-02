LIVE Slittino, Singolo donne Pechino 2022 in DIRETTA: Geisenberger vede l’oro, Hofer ottava davanti a Voetter (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 La DIRETTA LIVE della terza manche si ferma qui. Torneremo tra poco per la quarta e decisiva discesa delle ore 14.35. Grazie per la cortese attenzione a tra poco. 13.31 A questo punto è tempo di fare il bilancio dopo la terza manche. Natalie Geisenberger comanda in 2:55.051 con 330 millesimi su Anna Berreiter e 826 su Tatyana Ivanova. Dal quarto al sesto posto tre austriache, Hanna Prock (+0.975), Lisa Schulte (+1.192) e Madeleine Egle (+1.326). Settima la lettone Eliza Tiruma (+1.619), quindi ottava Verena Hofer (+1.907) e Nona Andrea Voetter (+1.991). 16a Nina Zoeggeler a 2.658 13.29 La svedese Tove Kohala non va oltre il 59.333 ed è 19a a 3.591 13.27 L’ucraina Olena Stetskiv fa segnare ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 Ladella terza manche si ferma qui. Torneremo tra poco per la quarta e decisiva discesa delle ore 14.35. Grazie per la cortese attenzione a tra poco. 13.31 A questo punto è tempo di fare il bilancio dopo la terza manche. Nataliecomanda in 2:55.051 con 330 millesimi su Anna Berreiter e 826 su Tatyana Ivanova. Dal quarto al sesto posto tre austriache, Hanna Prock (+0.975), Lisa Schulte (+1.192) e Madeleine Egle (+1.326). Settima la lettone Eliza Tiruma (+1.619), quindiVerena(+1.907) e Nona Andrea(+1.991). 16a Nina Zoeggeler a 2.658 13.29 La sse Tove Kohala non va oltre il 59.333 ed è 19a a 3.591 13.27 L’ucraina Olena Stetskiv fa segnare ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @sportface2016: ??#Live #Luge #Slittino Terza run ?? Dopo la terza run al comando c'è ancora la tedesca #Geisenberger, che allunga sul… - sportface2016 : ??#Live #Luge #Slittino Terza run ?? Dopo la terza run al comando c'è ancora la tedesca #Geisenberger, che allung… - zazoomblog : LIVE Slittino Singolo donne Pechino 2022 in DIRETTA: Geisenberger allunga su Berreiter Ivanova tiene il terzo posto… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Singolo femminile run 3 Tutto pronto al Yanqing National Sliding Centre per la terza run d… - OA_Sport : LIVE #Slittino, Singolo donne Pechino 2022 in DIRETTA: si incomincia con la terza manche, #Geisenberger al comando… -