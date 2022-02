“La sua carta di credito…”. Alfonso Signorini, furia della vip: quella frase choc non l’ha digerita (Di martedì 8 febbraio 2022) Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, ospiti a Verissimo, hanno parlato della loro relazione, nata nella Casa del GF Vip 6. I due sono ormai inseparabili da quando hanno abbandonato la casa. La prima a uscire dal reality è stata Federica Calemme che è stata eliminata al televoto. Poi il 31 gennaio Gianmaria Antinolfi ha deciso di abbandonare il gioco per motivi di lavoro. “Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile – ha detto ad Alfonso Signorini prima di lasciare la casa – Questa decisione non è dipesa da me. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso abbiamo fatto tutto il possibile per rubare un po’ di tempo in più”. Alfonso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, ospiti a Verissimo, hanno parlatoloro relazione, nata nella Casa del GF Vip 6. I due sono ormai inseparabili da quando hanno abbandonato la casa. La prima a uscire dal reality è stata Federica Calemme che è stata eliminata al televoto. Poi il 31 gennaio Gianmaria Antinolfi ha deciso di abbandonare il gioco per motivi di lavoro. “Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile – ha detto adprima di lasciare la casa – Questa decisione non è dipesa da me. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso abbiamo fatto tutto il possibile per rubare un po’ di tempo in più”....

