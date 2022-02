Juventus, McKennie svela tutto: “Allegri o Pirlo? Ecco chi è meglio” (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Weston McKennie, centrocampista Juventus: “Allegri è un grande allenatore, ha vinto tanto e sa come gestire una squadra. Pirlo è stato un grande giocatore, un vero campione e credo che… Leggi su goalnews (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Weston, centrocampista: “è un grande allenatore, ha vinto tanto e sa come gestire una squadra.è stato un grande giocatore, un vero campione e credo che…

Ultime Notizie dalla rete : Juventus McKennie Juventus, McKennie: 'Vogliamo vincere tutto, ma facciamo un passo alla volta' Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha concesso un'intervista ai microfoni di DAZN: 'Qui alla Juve abbiamo aspettative alte. Ovviamente, vogliamo arrivare lontano in tutte le competizioni, ...

Juve - Sassuolo, le probabili formazioni: Kean sfida Scamacca Le probabili formazioni di Juventus e Sassuolo Juventus (4 - 3 - 3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kean, Morata. Allenatore Massimiliano ...

Juventus, McKennie non si nasconde: “Vogliamo vincere tutto” Intervistato da Dazn nella trasmissione 1vs1, il centrocampista della Juventus Wenston McKennie ha parlato delle ambizioni dei bianconeri, alla luce anche dei rinforzi dell’ultimo mercato invernale.

Mercato estivo Juventus 2022: sale Morata, scende Kean Nel calcio le cose cambiano rapidamente e non può essere diversamente per le operazioni di mercato. La Juventus ha ben chiaro cosa vuole fare nella sessione estiva del 2022, ma molti movimenti ...

