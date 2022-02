INTER-ROMA Nerazzurri in Coppa Italia con la voglia di riscatto 0-0. La diretta (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Tutto pronto per la sfida tra INTER e ROMA, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I Nerazzurri, reduci dalla sconfitta in rimonta nel derby con il Milan, operano quattro cambi rispetto al match di campionato di sabato. D'Ambrosio giocherà in difesa al posto di De Vrij, mentre Darmian prende il posto di Dumfries. Vidal scelto al posto di Calhanoglu, in attacco invece Sanchez parte al fianco dell'ex Dzeko con Lautaro in panchina. Tra le fila giallorosse invece, rispetto alla partita pareggiata con il Genoa, Veretout dal primo minuto a discapito di Cristante e Vina per Maitland-Niles. Queste tutte le scelti di Inzaghi e Mourinho. INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Inzaghi. ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Tutto pronto per la sfida tra, valevole per i quarti di finale di. I, reduci dalla sconfitta in rimonta nel derby con il Milan, operano quattro cambi rispetto al match di campionato di sabato. D'Ambrosio giocherà in difesa al posto di De Vrij, mentre Darmian prende il posto di Dumfries. Vidal scelto al posto di Calhanoglu, in attacco invece Sanchez parte al fianco dell'ex Dzeko con Lautaro in panchina. Tra le fila giallorosse invece, rispetto alla partita pareggiata con il Genoa, Veretout dal primo minuto a discapito di Cristante e Vina per Maitland-Niles. Queste tutte le scelti di Inzaghi e Mourinho.(3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Inzaghi. ...

