Infantino favorevole alla Superlega africana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Infantino favorevole

Calciomercato.com

Il presidente Fifaribadisce che èal Mondiale ogni 2 anniUna contabilità alla quale è molto difficile stare dietro, dice la preside Maria Gioele: "Guardi, io sonoa tenere le scuole aperte. Ma il sistema va semplificato , c'è bisogno ...Un progetto ambizioso per il quale il presidente della Fifa Gianni Infantino ha espresso tutto il suo appoggio, stroncando anche sul nascere le polemiche che affossarono il progetto europeo: '' Non ...L'Uefa contraria, ma ci potrebbe essere qualche Federazione, magari dell'Est e di secondo piano, favorevole. Il Mondiale biennale, d'altronde, è un grande business. Per questo Infantino non molla.