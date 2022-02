Incidente stradale per Carlo Cherubini: è in grave condizioni (Di martedì 8 febbraio 2022) grave Incidente stradale per Carlo Cherubini, ex calciatore di Fiorentina, Salernitana, Vicenza e da un anno manager del Rimini. Il 45enne, nella serata di domenica scorsa, stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli quando è rimasto vittima di uno scontro in auto che ha provocato ferite serie ad entrambi. La coppia è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. “La Società Rimini FC rende noto che nella serata di ieri (domenica, ndr), il Club Manager Carlo Cherubini e la moglie Valentina Scarchilli sono rimasti vittime di un gravissimo Incidente stradale mentre stavano facendo rientro a Roma, e sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata – si legge nella nota del Rimini -. Tutta la Società è ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022)per, ex calciatore di Fiorentina, Salernitana, Vicenza e da un anno manager del Rimini. Il 45enne, nella serata di domenica scorsa, stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli quando è rimasto vittima di uno scontro in auto che ha provocato ferite serie ad entrambi. La coppia è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. “La Società Rimini FC rende noto che nella serata di ieri (domenica, ndr), il Club Managere la moglie Valentina Scarchilli sono rimasti vittime di un gravissimomentre stavano facendo rientro a Roma, e sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata – si legge nella nota del Rimini -. Tutta la Società è ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Schianto in auto per l'ex Fiorentina Cherubini: è in gravi condizioni ... Salernitana, Vicenza e da un anno manager del Rimini, domenica sera stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli quando è rimasto vittima di un incidente stradale. Lo scontro, come ...

Bloccata dalla coda in Autostrada si laurea in video conferenza dalla macchina ... la sua auto si è trovata davanti un muro di auto e con l'autostrada chiusa per un maxi incidente ...in una piazzola di emergenza e sotto lo sguardo incredulo degli agenti della Polizia Stradale, ha ...

Incidente stradale nel Potentino, due feriti Basilicata24 Conegliano, il mondo del web si stringe intorno alle famiglie di Jessica e Sara: raccolti 8mila euro La raccolta fondi è stata lanciata su GoFundMe. Hanno perso la vita ingiustamente in un incidente stradale, domenica 30 gennaio. In macchina con loro c'erano anche le piccole Helena, di due anni, e So ...

Incidente stradale per Carlo Cherubini: è in grave condizioni Grave incidente stradale per Carlo Cherubini, ex calciatore di Fiorentina, Salernitana, Vicenza e da un anno manager del Rimini. Il 45enne domenica sera stava tornando a Roma con la moglie Valentina S ...

