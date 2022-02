Il tam tam su Telegram per individuare 2mila attività commerciali che non chiedono il green pass (Di martedì 8 febbraio 2022) Il decreto è diventato operativo il 1° febbraio: per entrare nei negozi è necessario il green pass base. La certificazione verde serve anche presso gli uffici postali e le banche, oltre che nei luoghi dove era già richiesta. Ma a quanto pare, dopo che si era diffusa una mappa – stiamo parlando ormai della metà del 2021 – di ristoranti che non chiedevano il green pass, la stessa cosa si sta verificando in questi giorni con il green pass. A parlarne è il Messaggero, che ha realizzato una inchiesta proprio sul tema, pubblicandola nella sua edizione odierna. Il veicolo, ancora una volta, è Telegram. LEGGI ANCHE > I no green pass si sono creati la loro mappa di locali che non chiedono la certificazione Mappa negozi senza ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 8 febbraio 2022) Il decreto è diventato operativo il 1° febbraio: per entrare nei negozi è necessario ilbase. La certificazione verde serve anche presso gli uffici postali e le banche, oltre che nei luoghi dove era già richiesta. Ma a quanto pare, dopo che si era diffusa una mappa – stiamo parlando ormai della metà del 2021 – di ristoranti che non chiedevano il, la stessa cosa si sta verificando in questi giorni con il. A parlarne è il Messaggero, che ha realizzato una inchiesta proprio sul tema, pubblicandola nella sua edizione odierna. Il veicolo, ancora una volta, è. LEGGI ANCHE > I nosi sono creati la loro mappa di locali che nonla certificazione Mappa negozi senza ...

