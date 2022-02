Il momento della scelta

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 8 febbraio 2022) Pubblichiamo un estratto di “Un lavoro da mediano. Ansia, sudore e Serie A”, uscito per 66th and 2nd. Lo sentivo nei respiri inquieti e nei pensieri incerti, nei tempi morti degli ultimi giorni di primavera. Sapevo che presto sarebbe arrivato, inesorabile, ma adesso non sono pronto per prendere una decisione. Questa decisione. Anzi, più ci penso e più questo sentirmi sospeso mi rende ancora più insicuro, più solo, oppresso da un’incertezza che si è presa tutto il mio animo. Ho detto a mio padre che sarei salito in camera e nel giro di mezz’ora avrei deciso. Mezz’ora. Come se bastasse mezzo giro di orologio per avere le idee chiare su tutta la tua vita, i tuoi desideri, le tue ambizioni e i tuoi sogni. Come se bastasse mezz’ora per essere sicuro fino in fondo che la decisione che prenderò è quella corretta. Mezz’ora. Ma se guardo ancora più a fondo, se guardo oltre l’incertezza che ...