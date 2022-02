I maschi mi puntavano per Arianan Fontana | la vergogna in pista | bomba sul pattinaggio italiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Come un fulmine a ciel sereno, Ariannasi è abbattuta sulla Federazione, mettendo in dubbio la sua presenza ai prossimi Giochi olimpici, quelli di Milano-Cortina 2026. La campionessa dello short track, fresca di medaglia d'oro vinta nei 500m (la decima in carriera alle Olimpiadi, recordal femminile insieme a Stefania Belmondo), ha svelato di aver dovuto affrontare parecchi problemi prima di Pechino 2022. “Mi sto godendo il momento e la vittoria è la prova che venire qui è stata la scelta migliore - ha commentato l'azzurra - però le cose devono cambiare, altrimenti niente Milano-Cortina 2026. Non vogliamo restare nella situazione in cui siamo stati finora. Non voglio rimettere me stessa e l'allenatore nelle condizioni in cui abbiamo dovuto lavorare fino a questo momento”. La critica è indirizzata alla Federazione italiana ...

C'erano atleti maschi che mi puntavano in allenamento, cercando di farmi cadere. Per questo me ne sono andata in Ungheria, non era al sicuro'. Leggi Anche Arianna Fontana vince il primo oro azzurro a ...Come un fulmine a ciel sereno, Arianna Fontana si è abbattuta sulla Federazione, mettendo in dubbio la sua presenza ai prossimi Giochi olimpici, quelli di Milano - Cortina 2026 . La campionessa dello ...C'erano atleti maschi che mi puntavano in allenamento, cercando di farmi cadere. Per questo me ne sono andata in Ungheria, non era al sicuro".