Giudice Sportivo | una giornata a Zaniolo e multa per Lautaro e Theo Hernandez

Una giornata di squalifica per Niccolò Zaniolo, espulso in chiusura della partita della Roma contro il Genoa, e un'ammenda per l'interista Lautaro Martinez e per il milanista Theo Hernandez (con una giornata di squalifica per il rosso), protagonisti di un diverbio in chiusura del derby a San Siro. Inoltre, squalifica di due giornate per Alessandro L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: in 11 saltano la 22esima giornata Commenta per primo Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo le partite della seconda giornata di ritorno: CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ADORNI Davide (Brescia): per avere commesso un ...

CALCIO: Serie B. Giudice, undici giocatori squalificati per un turno Resi noti i provvedimenti disciplinari dopo le gare della 21esima giornata MILANO - Germana Panzironi, giudice sportivo della Lega di Serie B, ha squalificato 11 calciatori dopo le gare valide per la 21a giornata di campionato. Un turno di stop per Chiarello (Alessandria), Adorni e Proia (Brescia), ...

Giudice Sportivo, solo multa per Lautaro: squalificati Bastoni e Inzaghi Ecco la decisione del Giudice Sportivo in merito ai comportamenti di Lautaro Martinez, nel derby, che ha preso di mira Theo Hernandez C’era grande attesa per conoscere il verdetto del Giudice Sportivo ...

Inter-Milan, mano pesante del giudice sportivo: tripla squalifica Il giudice sportivo ha deciso in merito al derby tra Inter e Milan dello scorso sabato: mano pesante con tripla squalifica e multa Mano pesante del giudice sportivo dopo il derby Inter-Milan di sabato ...

