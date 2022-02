GF Vip: Alex Belli Rientra Nella Casa Come Concorrente! (Di martedì 8 febbraio 2022) Grande Fratello Vip 6, 40^ puntata: Delia Duran continua a far parlare molto fuori e dentro la Casa più spiata d’Italia. Adesso la moglie di Alex Belli è riuscita a trovare una intesa con Soleil Sorge anche se molti inquilini pensano che sia tutta una strategia. Di sicuro il pubblico da Casa apprezza molto Delia Duran visto che proprio lei è diventata la prima finalista del reality show. Ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 40^ puntata: Delia Duran show, adesso è vicina a Soleil Sorge! Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è ancora Delia Duran show perché la donna continua ad essere al centro dell’attenzione delle dinamiche. La Duran ormai si sente del tutto libera da quando ha confessato il suo amore, il suo modo di ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 8 febbraio 2022) Grande Fratello Vip 6, 40^ puntata: Delia Duran continua a far parlare molto fuori e dentro lapiù spiata d’Italia. Adesso la moglie diè riuscita a trovare una intesa con Soleil Sorge anche se molti inquilini pensano che sia tutta una strategia. Di sicuro il pubblico daapprezza molto Delia Duran visto che proprio lei è diventata la prima finalista del reality show. Ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 40^ puntata: Delia Duran show, adesso è vicina a Soleil Sorge!del Grande Fratello Vip 6 è ancora Delia Duran show perché la donna continua ad essere al centro dell’attenzione delle dinamiche. La Duran ormai si sente del tutto libera da quando ha confessato il suo amore, il suo modo di ...

Advertising

trash_aleeee : #Makari 25% #GFvip 21,5% questo grande fratello VIP è letteralmente il più visto di sempre, esclusa la seconda ed… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alex Belli torna in casa come concorrente per due settimane Aldo Montano furioso «Stomachevole»… - 361_magazine : Alex Belli torna nella casa più spiata d'Italia. Starà per circa due settimane nel loft di Cinecittà - VelvetMagIta : #GFvip: Delia Duran prima finalista, Alex Belli torna in casa #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Alex Belli nella Casa per 2 settimane, Montano: “Stomachevole!” #alex #belli #settimane #montano… -