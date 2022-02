“É sempre mezzogiorno” | le ricette del 8 febbraio 2022

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il successo, straripante ed inatteso, della prima edizione, le cucine di Étornano ad accendersi e ad animarsi dei racconti e delle risate dei commensali, pronti a stringersi intorno ad Antonella Clerici ed al pubblico di Rai1. La prima edizione, partita dopo l’ultima, deludente stagione de La prova del cuoco a guida Isoardi, ha registrato una media del 14,5% di share, con picchi, sul finale di stagione, del 17% (per la Isoardi solo l’11,42% di media). Ma veniamo ad una nuova, scoppiettante puntata della seconda edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00, che comeseguiremo in diretta anche suintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da ...

Inizio di puntata oggi a È sempre mezzogiorno poco fortunato per Antonella Clerici che si è fatta male al piede gettandosi sopra la ghianda di legno! Per fortuna ad allietare l'atmosfera di È sempre ...Niente di diverso da quello che ha fatto, era in diretta allegra come sempre nella sua cucina di E' sempre mezzogiorno, anzi nel suo amato bosco. Antonella Clerici raccontava del freddo di oggi, del ...