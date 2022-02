“É sempre mezzogiorno” | crocchette di patate di zia Cri

(Di martedì 8 febbraio 2022) Zia Cri, oggi, prepara una ricette dedicata a Maria Montessori, la protagonista della storia narrata da Angela Frenda. La cuoca romagnola prepara un classico della cucina casalinga, in una versione inedita e golosa. Ecco ledi. Ingredienti 500 gbollite, 100 g spinaci lessati, 1 tuorlo, 70 g formaggio grattugiato, 100 g mortadella, sale e pepe 100 g farina 0, 2 uova, 100 g pangrattato, olio per friggere Procedimento Lessiamo leintere e con la buccia e, una volta lesse, le schiacciamo da calde. In una ciotola, mettiamo leschiacciate ed ormai fredde, la mortadella tritata finemente, gli spinaci lessati, strittati e tritati, il formaggio grattugiato, un tuorlo d’uovo, sale e pepe. Lavoriamo fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto. Formiamo le ...

