Dopo Rayan, Arabia Saudita mette in sicurezza 2.450 pozzi (Di martedì 8 febbraio 2022) L'Arabia Saudita ha comunicato di aver coperto e rafforzato migliaia di pozzi abbandonati sul territorio nazionale, Dopo la tragedia di Rayan, il bambino di cinque anni che in Marocco è rimasto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) L'ha comunicato di aver coperto e rafforzato migliaia diabbandonati sul territorio nazionale,la tragedia di, il bambino di cinque anni che in Marocco è rimasto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco… - sandrogozi : Sentire la voce,persone di ogni religione hanno pregato giorno e notte,le sue immagini nel pozzo.Dopo 5 gg ad oltre… - Agenzia_Italia : ?? Il dramma dopo l'illusione: il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Fonti ufficiali marocchine hanno confermato che… - iltirreno : IL VIDEO. In Marocco si sono svolti i funerali del piccolo Rayan, il bambino caduto nel pozzo e morto dopo giorni d… - infoitinterno : Funerali di Rayan in Marocco, addio al bimbo di 5 anni morto dopo essere caduto in un pozzo -