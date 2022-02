Covid, Andreoni: “Con stop mascherine all’aperto qualche contagio in più” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lo stop all’obbligo della mascherina all’aperto da venerdì 11 febbraio “inevitabilmente porterà a qualche contagio in più, soprattutto con Omicron così diffusa e con l’alto numero di casi che ancora vengono registrati”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando la possibilità da venerdì si possa uscire per strada senza indossare il dispositivo di protezione. Andreoni rimarca che “anche all’aperto c’è un rischio di contagio dovuto agli assembramenti” e quindi “pur capendo il motivo di questa scelta politica, il mio consiglio – suggerisce l’infettivologo – è di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Loall’obbligo della mascherinada venerdì 11 febbraio “inevitabilmente porterà ain più, soprattutto con Omicron così diffusa e con l’alto numero di casi che ancora vengono registrati”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando la possibilità da venerdì si possa uscire per strada senza indossare il dispositivo di protezione.rimarca che “anchec’è un rischio didovuto agli assembramenti” e quindi “pur capendo il motivo di questa scelta politica, il mio consiglio – suggerisce l’infettivologo – è di ...

Advertising

fisco24_info : Covid, Andreoni: 'Con stop mascherine all'aperto qualche contagio in più': (Adnkronos) - 'Anche dopo venerdì meglio… - lifestyleblogit : Covid, Andreoni: 'Con stop mascherine all'aperto qualche contagio in più' - - sulsitodisimone : Covid, Andreoni: 'Con stop mascherine all'aperto qualche contagio in più' - StraNotizie : Covid, Andreoni: 'Con stop mascherine all'aperto qualche contagio in più' - italiaserait : Covid, Andreoni: “Con stop mascherine all’aperto qualche contagio in più” -