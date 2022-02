“Canta per gli angeli”. Lutto a X-Factor, l’ex concorrente stroncato dalla malattia (Di martedì 8 febbraio 2022) Lutto nella famiglia di X-Factor per la scomparsa di uno dei concorrenti della prima edizione del talent, all’epoca in onda sulla Rai. Tanti i messaggi di cordoglio che in questo momento affollano i social network, ricordando l’artista morto dopo una breve malattia. Una lunga carriera iniziata con lo studio del pianoforte poi il canto e l’ingresso, nel 1999, nella compagnia teatrale “Il Cavaliere Azzurro” come tenore. La notorietà arriva con la partecipazione alla prima edizione di X-Factor, vinta dagli Aram Quartet e che ha lanciato la grande Giusy Ferreri. Insieme ai SeiOttavi, il nome del gruppo in gara nell’allora talent Rai e specializzato in arrangiamenti a cappella, Kristian Cipolla si era posizionato alla settima posizione. Dopo l’esperienza a X-Factor il gruppo ha continuato la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022)nella famiglia di X-per la scomparsa di uno dei concorrenti della prima edizione del talent, all’epoca in onda sulla Rai. Tanti i messaggi di cordoglio che in questo momento affollano i social network, ricordando l’artista morto dopo una breve. Una lunga carriera iniziata con lo studio del pianoforte poi il canto e l’ingresso, nel 1999, nella compagnia teatrale “Il Cavaliere Azzurro” come tenore. La notorietà arriva con la partecipazione alla prima edizione di X-, vinta dagli Aram Quartet e che ha lanciato la grande Giusy Ferreri. Insieme ai SeiOttavi, il nome del gruppo in gara nell’allora talent Rai e specializzato in arrangiamenti a cappella, Kristian Cipolla si era posizionato alla settima posizione. Dopo l’esperienza a X-il gruppo ha continuato la sua ...

