Burnley-Manchester United, le probabili formazioni: CR7 vuole riscatto dalla FA Cup (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo l'eliminazione ai rigori dalla FA Cup, il Manchester United di Cristiano Ronaldo sfida il Burnley ultimo in classifica in Premier League Leggi su mediagol (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo l'eliminazione ai rigoriFA Cup, ildi Cristiano Ronaldo sfida ilultimo in classifica in Premier League

