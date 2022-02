Amici 21, Leonardo il nuovo allievo della Celentano: 'mi ha devastato' (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella puntata di Amici, trasmessa nel DayTime di Canale 5 dell'8 febbraio 2022, si è scoperto qualcosa in più su Leonardo, il nuovo allievo di Alessandra Celentano. Nato a Bassano del Grappa, il ragazzo ha 23 anni e in questi giorni sta destando scalpore per il fatto di avere una sorella famosa: Giada Lini. Quest'ultima ha partecipato a Ballando con le stelle assieme a Fabio Galante, ma prima ancora aveva preso parte alle edizioni di Amici, tra il 2014 e il 2016. Ebbene, sono trapelati dei dettagli interessanti circa il nuovo ballerino Leo, che sicuramente verranno accolti con interesse dai telespettatori del talent show e dai suoi fan. Leonardo si racconta ad Amici: 'non riesci a farne a meno' Davanti alla Celentano, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella puntata di, trasmessa nel DayTime di Canale 5 dell'8 febbraio 2022, si è scoperto qualcosa in più su, ildi Alessandra. Nato a Bassano del Grappa, il ragazzo ha 23 anni e in questi giorni sta destando scalpore per il fatto di avere una sorella famosa: Giada Lini. Quest'ultima ha partecipato a Ballando con le stelle assieme a Fabio Galante, ma prima ancora aveva preso parte alle edizioni di, tra il 2014 e il 2016. Ebbene, sono trapelati dei dettagli interessanti circa ilballerino Leo, che sicuramente verranno accolti con interesse dai telespettatori del talent show e dai suoi fan.si racconta ad: 'non riesci a farne a meno' Davanti alla, ...

